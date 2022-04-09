Про це розповіла журналістка 24 каналу. За її словами, мешканці Харківщини залишаються в облозі окупантів.

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Обшуки та вивезення українців у Росію

Багато територій Харківщини досі тимчасово окуповані російськими загарбниками. Там люди зізнаються, що вони живуть у важких умовах. Йдеться про постійні обшуки у помешканнях, залякування та навіть насильне вивезення людей до РФ.

Людей вивозять на територію Бєлгорода, а звідти – далі в Росію. Вони забирають документи, тож люди не можуть повернутися до України,

– каже журналістка.

Гуманітарна ситуація на Харківщині

Кореспондентка наголосила, що у Харкові зараз починає відкриватися все більше крамниць, бо людям треба працювати і заробляти гроші. Це стосується не лише продуктових магазинів, а й кав’ярень, ринків тощо.

“Проте на окупованій території області, на жаль, складніша. Добратися туди майже нереально, бо окупанти одразу починають стріляти. А якщо когось з волонтерів таки впускають, то назад можуть не випустити”, – пояснила вона.

Тому в Харкові ситуація з цим контрольована, є де купити продукти, є гуманітарний вантаж. А в окупованих територіях з цим складно. Мешканці харківщини лишаються в облозі. "І єдиний варіант, щоб вижити – це просто виїхати до Росії", – додала журналістка.

До слова, попри цинічні обстріли Харкова, ворог не має шансу просунутися в Ізюмському напрямку. Зараз там тривають бої, деякі території в Ізюмському районі вже звільнені. Позиції в цих населених пунктах зайняли Збройні Сили України.

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