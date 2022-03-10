Оккупанты обстреляли телебашню в Сумской области
10 марта 2022 , 08:03Читати новину українською
Источник:Суспільне Суми
Рашисты вечером 9 марта обстреляли телебашню в Сумской области. К счастью, в результате циничных действий российских военных никто не пострадал.
Под вражеский удар попала телебашня в Белополье. Это произошло около 21:30 в среду.
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По информации городского головы Белополья Юрия Зарко, жертв нет.
Заметим, оккупанты обстреливают телебашни в разных городах Украины, чтобы люди не могли получить правдивую информацию о происходящем. Ранее российские пропагандистские телеканалы начали транслировать в Мелитополе.
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