Оккупанты обстреляли телебашню в Сумской области

Рашисты вечером 9 марта обстреляли телебашню в Сумской области. К счастью, в результате циничных действий российских военных никто не пострадал.

Под вражеский удар попала телебашня в Белополье. Это произошло около 21:30 в среду.

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По информации городского головы Белополья Юрия Зарко, жертв нет.

Заметим, оккупанты обстреливают телебашни в разных городах Украины, чтобы люди не могли получить правдивую информацию о происходящем. Ранее российские пропагандистские телеканалы начали транслировать в Мелитополе.

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