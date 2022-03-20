Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Житомирской области, инцидент произошел в 01:45 20 марта на территории Коростенского района.
Читайте также Из сводного отряда гвардейского ударного полка оккупантов остался жив 1 военный
Что известно о пожаре
В результате ракетного удара, нанесенного россиянами, на колхозной кладовой Коростенского района вспыхнул пожар. Сообщается, что для его тушения привлекли 7 человек личного состава и 1 единицу спецтехники.
Сейчас пожар ликвидирован. Погибших и травмированных нет.
Фото с места событий:
Напомним, что 18 марта оккупанты обстреляли село Будо-Воробьи Коростенского района Житомирской области. В результате атаки повреждены частный жилой дом и хозяйственное здание.
Ночное обращение Зеленского за 19 марта: смотрите видео