Як повідомляє Головне управління ДСНС України у Житомирській області, інцидент трапився об 01:45 20 березня на території Коростенського району.
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Що відомо про пожежу
Внаслідок ракетного удару, нанесеного російськими на колгоспній коморі Коростенського району спалахнула пожежа. Повідомляється, що для її гасіння залучили 7 осіб особового складу та 1 одиницю спецтехніки.
Наразі пожежа ліквідована. Загиблих та травмованих немає.
Фото з місця подій:
Нагадаємо, що 18 березня окупанти обстріляли село Будо-Вороб'ї Коростенського району, що на Житомирщині. Внаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок та господарську будівлю.
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