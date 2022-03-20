Як повідомляє Головне управління ДСНС України у Житомирській області, інцидент трапився об 01:45 20 березня на території Коростенського району.

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Що відомо про пожежу

Внаслідок ракетного удару, нанесеного російськими на колгоспній коморі Коростенського району спалахнула пожежа. Повідомляється, що для її гасіння залучили 7 осіб особового складу та 1 одиницю спецтехніки.

Наразі пожежа ліквідована. Загиблих та травмованих немає.

Фото з місця подій:

Нагадаємо, що 18 березня окупанти обстріляли село Будо-Вороб'ї Коростенського району, що на Житомирщині. Внаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок та господарську будівлю.

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