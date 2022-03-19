Оккупанты обстреляли жилой дом на Житомирщине: фото последствий
19 марта 2022 , 09:52Читати новину українською
Источник:ГСЧС в Житомирской области
Вражеские войска 18 марта обстреляли село Будо-Воробьи Коростенского района Житомирской области. Повреждены частный жилой дом и хозяйственное здание.
В ГСЧС говорят, что после попадания снаряда в частном доме начался пожар. Погибших и травмированных нет.
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Пострадавших в результате обстрела и пожара нет
Тушили пожар 6 спасателей и 1 единица техники. Впоследствии они занимались разбором завалов.
Отметим, что накануне под вражеские обстрелы попадали несколько сел Коростенского района, говорится о Залесье и Яблоновке. В результате попадания снарядов здесь тоже возникали возгорания. Повреждены или разрушены 2 частных дома и хозяйственные здания.
Смотрите фото и видео из села Будо-Воробьи: