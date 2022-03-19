Оккупанты обстреляли жилой дом на Житомирщине: фото последствий

Вражеские войска 18 марта обстреляли село Будо-Воробьи Коростенского района Житомирской области. Повреждены частный жилой дом и хозяйственное здание.

В ГСЧС говорят, что после попадания снаряда в частном доме начался пожар. Погибших и травмированных нет.

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Пострадавших в результате обстрела и пожара нет

Тушили пожар 6 спасателей и 1 единица техники. Впоследствии они занимались разбором завалов.

Отметим, что накануне под вражеские обстрелы попадали несколько сел Коростенского района, говорится о Залесье и Яблоновке. В результате попадания снарядов здесь тоже возникали возгорания. Повреждены или разрушены 2 частных дома и хозяйственные здания.

Смотрите фото и видео из села Будо-Воробьи: