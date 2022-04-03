Оккупанты обстреляли жилые дома и троллейбусное депо в Харькове: 7 человек погибли
Источник:Интерфакс-Украина
Враг в очередной раз обстрелял гражданскую инфраструктуру Харькова. Около 18:00 3 апреля оккупанты били по жилым домам Слободского района и местному троллейбусному депо.
В результате вражеских обстрелов погибли 7 человек. Еще 34 гражданских, в том числе дети, получили ранения.
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Прокуратура начала досудебное расследование
Следователи областного управления СБУ в Харьковской области начали досудебное расследование по факту вражеских обстрелов Слободского района Харькова. По данным следствия, оккупанты нанесли огневое поражение, в результате которого повреждено около 10 домов и местное троллейбусное депо.
По предварительной информации, погибли 7 человек. 34 человека получили ранения, среди них – трое детей,
– сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
К слову, уголовное дело возбуждено по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенной с умышленным убийством.
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