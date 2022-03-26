Оккупанты обстреляли Житомир, Бердичев и Чудновщину из авиации

Российские убийцы в очередной раз обстреливали Житомирскую область. Правоохранители документируют каждую атаку.

Об этом сообщили в Национальной полиции. С 7:00 25 марта по 7:00 26 марта на территории Житомирщины объявляли 7 воздушных тревог.

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"В ходе части из них были авиаобстрелы Житомира, Бердичева и Чудновщины. На местах происшествия работали следственно-оперативные группы полиции, работники которых зафиксировали разрушения и повреждения", – написали правоохранители.

Последствия авиаударов

Оккупанты нанесли ракетный авиаудар возле Киевского шоссе в Житомире. Из-за этого возник пожар. Его оперативно ликвидировали пожарные.

Кроме того, от ракетных ударов пострадал поселок в Чудновской территориальной общине. Рашисты повредили ряд построек и частных домов.

В Бердичеве местные жители обнаружили обломки ракеты и воронку от ее падения. Похожую находку увидели возле села Вышевичи на Радомышльщине.

В целом в полицию области за минувшие сутки поступило более 750 сообщений. Проверили примерно 90 граждан,

– отметили в Нацполиции.

Правоохранители рассказали, что за период широкомасштабной войны с Россией следователи Житомирщины начали 195 уголовных производств, которые касаются военных преступлений агрессора.

Обломки ракеты / Фото Нацполиции

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