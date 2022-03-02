По данным спасателей, пострадала градирня на высоте около 100 метров.

Важно Атомные электростанции Украины работают стабильно в штатном режиме

Спасатели зафиксировали сквозное отверстие в градирне – специальном устройстве для охлаждения большого количества воды. Добавим, что Зуевская ТЭС расположена в 40 километрах от Донецка.

Оккупанты попали в Зуевскую ТЭС / Фото "Энергоатом"

Пострадала градирня на высоте примерно 100 метров / Фото "Энергоатом"

Россияне пытаются прорваться к Запорожской АЭС

1 февраля в Нацгвардии сообщили, что российские оккупанты пытаются прорваться к атомной электростанции в Энергодаре на Запорожье. Известно, что враг сосредоточил около 90 единиц военной техники в районе села Днепровка.

Отступать подразделениям России некуда, поэтому они предпринимают попытки пройти в Энергодар и занять позиции у крупнейшей атомной электростанции в Европе – Запорожской АЭС. Оккупанты хотят цинично прикрываться своим расположением с надеждой, что по ним не будут открывать огонь.

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