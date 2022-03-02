За даними рятувальників, постраждала градирня на висоті приблизно 100 метрів.

Важливо Атомні електростанції України працюють стабільно у штатному режимі

Рятувальники зафіксували наскрізний отвір у градирні – спеціальному пристрої для охолодження великої кількості води. Додамо, що Зуївська ТЕС розташована за 40 кілометрів від Донецька.



Окупанти поцілили у Зуївську ТЕС / Фото "Енергоатом"



Постраждала градирня на висоті приблизно 100 метрів / Фото "Енергоатом"

Росіяни намагаються прорватися до Запорізької АЕС

1 лютого у Нацгвардії повідомили, що російські окупанти намагаються прорватися до атомної електростанції в Енергодарі, що на Запоріжжі. Відомо, що ворог зосередив приблизно 90 одиниць військової техніки в районі села Дніпровка.

Відступати наразі підрозділам Росії нікуди, тому вони роблять спроби пройти до Енергодару та зайняти позиції біля найбільшої атомної електростанції у Європі – Запорізької АЕС. Окупанти хочуть цинічно прикриватися своїм розташуванням з надією, що по них не будуть відкривати вогонь.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!