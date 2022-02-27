Загалом у роботі 9 енергоблоків, які стабільно виробляють електроенергію, повідомляє 24 канал. Станом на 9:00 неділі, 27 лютого, потужність НАЕК "Енергоатому", що є оператором усіх АЕС України, дорівнює 7040 МВт.

До теми Глава Міненерго підписав наказ про відмову від приєднання до енергомережі окупантів

У якому стані українські АЕС

Енергоблоки №1 Рівненської АЕС та №2 Хмельницької АЕС – у планових ремонтах, №5 та №6 Запорізької АЕС – у холодному резерві.

Блок №3 Южно-Української АЕС теж у резерві: незабаром там мають провести планові ремонтні роботи. Сьогодні о 1:35 відключили від мережі й енергоблок №1 Запорізької АЕС, також через вивід у поточний плановий ремонт.

Усі АЕС працюють в умовах безпечної експлуатації – радіаційний, протипожежний та екологічний стан на станціях і прилеглих до них територіях у нормі.

Наголосимо, що обладнання енергоблоків, приміщень електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також інших особливо важливих об’єктів АЕС за межами їхніх захищених зон перебувають під посиленим наглядом.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.