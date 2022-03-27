О планах и стремлениях врагов стало известно из отчета Генштаба ВСУ за 26 марта. Там рассказали подробно обо всех точках столкновения на Востоке Украины.

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Какие города они хотят захватить

На Донецком продолжается активная перегруппировка войск оккупантов. Они наращивают ударные группировки, чтобы возобновить активное наступление. По данным разведки, основная цель захватчиков - выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Основные усилия россиян сосредоточены на:

взятии под контроль населенных пунктов Попасная и Рубежное;

выходе в районы населенных пунктов Угледар, Новотроицкое;

захвате города-героя Мариуполя.

Что происходит в этих населенных пунктах

Противник активно пользуется поддержкой артиллерии в Рубежном. Благодаря ей, орки продолжают удерживать занимаемые позиции в северной и северо-западной частях города.

В Попасной тоже с артиллерией оккупанты пытались произвести штурмовые действия. Однако это не удалось и враги понесли значительные потери. Там же произошел очередной курьез – орки случайно обстреляли свои позиции минометами.