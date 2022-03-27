Про плани та потуги ворогів стало відомо зі зведення Генштабу ЗСУ за 26 березня. Там розповіли детально про всі точки зіткнення на Сході України.

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Які міста вони хочуть захопити

На Донецькому продовжується активне перегрупування військ окупантів. Вони нарощують ударні угруповання, щоб відновити активний наступ. За даними розвідки, основною метою загарбників є вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Основі зусилля росіян зосереджені на:

взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне;

виході до районів населених пунктів Вугледар, Новотроїцьке;

захопленні міста-героя Маріуполя.

Що відбувається в цих населених пунктах

Противник активно користується підтримкою артилерії в Рубіжному. Завдяки їй, орки продовжують утримувати займані позицій в північній та північно-західній частинах міста.

У Попасній теж із артилерією окупанти намагалися провести штурмові дії. Проте це не вдалося та вороги зазнали значних втрат. Там же відбувся черговий курйоз – орки випадково обстріляли власні позиції мінометами.

Ще одна невдала спроба наступу була на позиції українських захисників у населеному пункті Красногорівка. Водночас триває запекла боротьба за Маріуполь. По місту наносяться авіаційні удари противників. Також загарбники б'ють артилерією по об’єктах цивільної та військової інфраструктури.