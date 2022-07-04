Оккупанты определились с датой "референдума" и записали всех учителей в "избирательные комиссии"

Российские оккупационные войска продолжают подготовку к проведению "референдума" на территориях Донбасса, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей. При этом захватчики до сих пор не понимают, как им "присоединять" захваченные города к России.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, в Кремле окончательно определились с датой проведения "голосований" на всех подконтрольных им территориях Украины, кроме Крыма. Формально Путин и его окружение решили, что "референдумы" нужно провести в так называемый "единый избирательный день" – 11 сентября.

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Однако на самом деле "голосование" приурочили к другой "памятной" для России дате – годовщине терактов в США.

"Комиссии избирательных участков" уже созданы

По данным украинских спецслужб, российские оккупанты уже отчитались своему командованию о том, что укомплектовали каждый "участок" для голосования.

В состав "комиссий" вошли учителя, живущие на временно оккупированных территориях. При этом в списках есть люди, которые не давали согласия на сотрудничество с оккупантами.

Скорее всего, захватчики планируют либо заставить всех "членов комиссий" участвовать в организации "референдума", либо просто будут открывать участки даже если там вообще не будет ни надзирателей, ни "сотрудников".

Какое количество "избирательных участков" создали для "голосования" оккупанты, пока неизвестно, но их точно будет немного. Чтобы создать картинку с огромными очередями для пропагандистов и показывать всем несуществующий ажиотаж.

Кроме того, путинские ордынцы собираются завозить в Херсонскую область и Запорожье много актеров массовки, которые будут выдавать себя за местных жителей.

Какие именно вопросы будут ставить на "голосование" россияне, до сих пор никто не знает. Ведь в Москве рассматривают несколько вариантов аннексии территорий: присоединение части Запорожской области к так называемой ДНР, а Херсонщины – к Крымскому полуострову. Аргументировать подобную версию Путин тем, что "народ избрал такой путь", а также необходимостью предоставления "защиты русскоязычного населения" ядерным зонтиком России.

Впрочем, современный Гитлер рассматривает также вариант прямой аннексии всех оккупированных территорий. Этот план он может задействовать, если российские войска не смогут удерживать населенные пункты в случае контрнаступления ВСУ.

Россияне "согласились" на собственное унижение

Как утверждают в украинских спецслужбах, тот факт, что Россия будет пытаться проводить никому не нужные "референдумы" в том числе и в Запорожье, означает признание собственного унижения. Ведь вторая армия мира не смогла захватить регион, в котором получила невероятное преимущество в первые дни наступления. Для Путина аннексия части Запорожской области и объявление Мелитополя "столицей" является признанием собственной несостоятельности.

Тем не менее, о захвате самого Запорожья пока речь даже не идет. Как бы кремлевский диктатор не хотел откусить от Украины большую территорию, с военной точки зрения, его вооруженные силы оказались в тяжелой ситуации на Юге Украины. К тому же для сохранения лица Путину нужно хотя бы одержать победу на Донбассе. А до этого очень далеко.