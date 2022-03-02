Об этом в эфире 24 канала сказал мэр Конотопа Артем Семенихин. Он отметил, что в городе люди активно работают: кто занимается волонтерством, а кто выявляет диверсантов.

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"Выстрелов пока нет. Ситуация остается напряженной. Конотоп под контролем людей. Они нам отдали троих наших пленных горожан. Мы им – ничего", – рассказал мэр.

Ситуация в городе

В Конотопе несколько раз была воздушная тревога.

Над нашим городом проходила вражеская авиация. Мы видели Ми-24. Горожане все сплочены и готовы защищать город, никто не собирается сдаваться,

– сказал Семенихин.

Обратите внимание Мэр Конотопа говорит, что враги выдвинули ультиматум: люди готовы "еб**ить"

Мэр Конотопа о ситуации в городе: смотрите видео