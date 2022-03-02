Про це в ефірі 24 каналу сказав мер Конотопа Артем Семеніхін. Він зазначив, що у місті люди активно працюють: хтось займається волонтерством, а хтось виявляє диверсантів.

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"Пострілів наразі немає. Ситуація залишається напруженою. Конотоп під контролем людей. Вони нам віддали трьох наших полонених містян. Ми їм – нічого", – розповів мер.

Ситуація у місті

У Конотопі кілька разів була повітряна тривога.

Над нашим містом проходила ворожа авіація. Ми бачили Мі-24. Містяни всі згуртовані і готові боронити місто, ніхто не збирається здаватися,

– сказав Семеніхін.

Зверніть увагу Мер Конотопа говорить, що вороги висунули ультиматум: люди готові "їб**ити"

Мер Конотопа про ситуацію у місті: дивіться відео

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