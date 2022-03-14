Оккупанты отказываются выполнять приказы и не имеют успехов в бою, – Генштаб

Продолжаются девятнадцатые сутки героического противостояния украинского народа и ВСУ российскому вторжению.

Вооруженные Силы Украины наносят сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре – полевых базах и складах для того, чтобы нарушить системы логистического обеспечения врага на временно занятых оккупантами территориях Украины.

К теме Оккупанты ведут огонь из храмов и гражданских объектов, – Генштаб

В Генштабе сообщили, что оккупационные войска значительных успехов в ведении наступательной операции на всех направлениях выдвижения не имели. Свои основные усилия они сосредотачивают на закреплении и удержании рубежей, которые заняли ранее.

Оккупанты не хотят выполнять приказы

Морально-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащих ВС РФ выполнять приказы командования,

– говорится в сообщении.

Российские оккупанты, которые отказываются от участия в боевых действиях, находятся в лагере в Белгороде. Там с ними проводятся мероприятия досудебного дознания.

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