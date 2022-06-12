Оно расположено чуть ли не на руинах роддома, разрушенного российским прицельным бомбовым ударом в начале марта. Детская больница захватчиков разместилась в здании рядом. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Оккупанты открывают больницу с украинским оборудованием, лекарствами и постелью из "Укрзализныци"

Однако и на этом весь ужас и низость ситуации не заканчивается. Оккупантам не удалось оборудовать отделение самостоятельно, поэтому они использовали все, что смогли найти в Украине.

Следовательно, в "новом" отделении планируют пользоваться оборудованием, которое чудом осталось целым после мощных атак, и лекарствами, которые не успели разграбить мародеры. Завершает эту картину постельное белье, нагло украденное в "Укрзализныце". Из российского, как заметил Андрющенко, только пафос и "победа".

Россияне могут только уничтожать и выдавать достижения Украины за свои,

– метко подчеркнул Андрющенко.

Особо иронично, что открытие этой больницы анонсировали именно в "день России".

Постель из "Укрзализныци" в больнице оккупантов в Мариуполе: смотрите видео

Актуальная ситуация в Мариуполе: последние новости

Российские оккупанты публично отрицают угрозу распространения холеры в Мариуполе, однако в экстренном режиме ищут инфекционные отделения. Они уже почти приготовили 4 бокса для изоляции больных на базе ковидного отделения. Важно, что после уличных боев в городе они использовали его для хранения около 600 тел погибших.

Кроме того, в Мариуполе критическая ситуация с похоронами погибших. Оккупанты выдают разрешения на погребение, но очередь за ними составляет около 10 дней. На улице жара, а местные вынуждены хранить тела или дома, или же на "улице импровизированных моргов". Понятно, что это только способствует опасности распространения заболеваний.

Ежедневно из-под завалов извлекают от 70 до 200 тел трагически погибших людей. К тому же, массовые и стихийные захоронения в Мариуполе начали вымывать дожди и нести все в направлении реки и моря. Раньше тела убирали, а сейчас их просто собирают вместе с бетоном и руинами.

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