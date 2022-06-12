Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что фортификационные сооружения появляются между рынком "Азовский" и бывшим супермаркетом ОВИ.

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Кафиры будут прикрываться мирным населением

Поскольку к оккупационным властям начали появляться вопросы, они решили объяснить, что же такое строится. Мол, там должны появиться модульные домики для потерявших жилье мариупольцев.

Петр Андрющенко подчеркнул, что соответствующую информацию уже проверили. И действительно обнаружили, что стремление построить модульные домики у россиян есть. Но и здесь есть ряд "но"...

Прежде всего следует понимать, что кафиры хотят построить многоквартирные дома по технологии, напоминающей сооружение супермаркетов. По сути, это будет, как говорит советник мэра, временная металлическая будка. Но настораживает не это, а иного рода постройки.

Речь идет о возведении новой линии обороны. Ее захватчики планируют построить в нескольких сотнях метров от жилых домов. Все для того, чтобы в будущем буквально прикрываться мирными жителями. Ведь кафиры прекрасно знают, что наши военные не будут открывать огонь по гражданским.

В Мариуполе – угроза холеры

Ранее Петр Андрющенко заявил, что в Мариуполе серьезная угроза холеры . С этой целью российские захватчики, оккупировавшие город, начинают подыскивать инфекционные отделения. Туда будут ложить тех, кто может заболеть.

Он отметил, что в России будут продолжать скрывать правду до момента, когда ситуация не станет критической. Пока известно о том, что к работе готовы 4 бокса, в которых будут изолировать больных. Кроме того, именно инфекционное отделение будет открыто на базе ковидного. Там, напомнил советник мэра, кафиры хранили около 600 тел погибших.

Что касается самих тел погибших, то в Мариуполе уже этим вопросом не заморачиваются. Никто не пытается их аккуратно извлечь из-под завалов, чтобы потом можно было провести идентификацию. Сейчас тела просто забирают вместе с бетоном , словно это обычный строительный мусор.

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