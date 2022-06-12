Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зауважив, що фортифікаційні споруди з'являються між ринком "Азовський" і колишнім супермаркетом ОВІ.

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Окупанти прикриватимуться мирним населенням

Оскільки до окупаційної влади почали з'являтись питання, вона вирішила пояснити, що ж таке будується. Мовляв, там мають з'явитись модульні будиночки для маріупольців, котрі втратили житло.

Петро Андрющенко підкреслив, що відповідну інформацію вже перевірили. І дійсно виявили, що прагнення побудувати модульні будиночки у росіян є. Але й тут є низка "але"...

Передовсім слід розуміти, що окупанти хочуть збудувати багатоквартирні будинки за технологією, яка нагадує спорудження супермаркетів. По суті, це буде, як каже радник мера, "тимчасова металева будка". Та насторожує не це, а іншого роду споруди.

Мовиться про зведення нової лінії оборони. Її загарбники планують спорудити за кілька сотень метрів від житлових будинків. Усе для того, щоб у майбутньому буквально прикриватись мирними мешканцями. Адже окупанти прекрасно знають, що наші військові не відкриватимуть вогонь по цивільних.

У Маріуполі – загроза холери

Раніше Петро Андрющенко заявив, що у Маріуполі серйозна загроза холери. З цією метою російські загарбники, які окупували місто, починають підшукувати інфекційні відділення. Туди кластимуть тих, хто може захворіти.

Він зауважив, що у Росії продовжуватимуть приховувати правду до того моменту, коли ситуація не стане критичною. Наразі відомо про те, що до роботи готові 4 бокси, в яких ізольовуватимуть хворих. Крім того, саме інфекційне відділення відкриють на базі ковідного. Там, нагадав радник мера, окупанти зберігали близько 600 тіл загиблих.

Що стосується самих тіл загиблих, то в Маріуполі вже цим питанням не заморочуються. Ніхто не намагається їх акуратно дістати з-під завалів, щоб потім можна було провести ідентифікацію. Зараз тіла просто забирають разом із бетоном, наче це звичайне будівельне сміття.

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