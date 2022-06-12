Воно розташоване ледь не на руїнах пологового будинку, який був зруйнований російським прицільним бомбовим ударом на початку березня. Дитяча лікарня загарбників розмістилася у будівлі поруч. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Окупанти відкривають лікарню з українським обладнанням, ліками та постіллю з "Укрзалізниці"

Однак і на цьому весь жах та ницість ситуації не закінчується. Окупантам не вдалося обладнати відділення самостійно, тож вони використали все, що змогли знайти в Україні.

Відтак, у "новому" відділені планують користуватися обладнанням, яке дивом залишилося цілим після потужних атак, та ліками, які не встигли розграбувати мародери. Завершує цю картину постільна білизна, нахабно вкрадена в "Укрзалізниці". З російського, як зауважив Андрющенко, – лише пафос та "перемога".

Росіяни можуть лише нищити і видавати досягнення України за свої,

– влучно підкреслив Андрющенко.

Особливо іронічно, що відкриття цієї лікарні анонсували саме в "день Росії".

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Актуальна ситуація в Маріуполі: останні новини

Російські окупанти публічно заперечують загрозу розповсюдження холери у Маріуполі, однак в екстреному режиму шукають інфекційні відділення. Вони вже майже приготували 4 бокси для ізоляції хворих на базі ковідного відділення. Важливо, що піл час вуличних боїв у місті вони використовували його для зберігання близько 600 тіл загиблих.

Крім того, у Маріуполі критична ситуація з похованням загиблих. Окупанти видають дозволи на поховання, але черга за ними складає близько 10 днів. На вулиці спека, а місцеві вимушені зберігати тіла або вдома, або ж на "вулиці імпровізованих моргів". Зрозуміло, що це лише сприяє загрозі поширення хвороб.

Щодня з-під завалів дістають від 70 до 200 тіл трагічно загиблих людей. До того ж масові та стихійні поховання в Маріуполі почали вимивати дощі та нести все у напрямку річки та моря. Раніше тіла прибирали, а зараз їх просто збирають разом із бетоном та руїнами.

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