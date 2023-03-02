Те же, кто до сих пор не превратился в удобрения в украинских степях, по данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, в большинстве своем не получают ни зарплат, ни каких-либо компенсаций за участие в боевых действиях. Речь идет о так называемых резервистах системы "БАРС" ("Боевой армейский резерв страны") – проекта мобилизационного человеческого резерва Минобороны России, который создавали еще в 2015 году.

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Уже тогда в путинском руководстве готовились к полномасштабному использованию войск за границей и возможному привлечению к этому так называемых "добровольцев".

За полгода не получили ни копейки, но так и не пожаловались

Вся суть системы "БАРС" в России заключалась в том, что каждый бывший военнослужащий мог подписать с государством "удобный" для человека контракт. То есть мужчина, имеющий опыт хотя бы срочной службы, по собственному желанию приобщается к боевому армейскому резерву, ежемесячно получает от страны зарплату, но при этом живет с семьей и работает на гражданской работе.

Понятно, что такой контракт с удовольствием заключали тысячи россиян, которые просто хотели улучшить свое финансовое положение и велись на рассказе командиров о "государственной заботе" о них. Впрочем, очевидно, никаких "халявных" денег Путин и его приспешники плебсу не раздавали.

Осенью 2022 года, когда кадровая российская армия начала заканчиваться и окончательно застряла на украинских фронтах, а бункерный фюрер объявил о проведении частичной мобилизации, государственные каратели пришли за каждым, кто годами получал зарплаты ни за что.

Как сначала говорили в Кремле, все резервисты должны войти в так называемые региональные батальоны. Им обещали предоставить статус мобилизованных, которые вроде бы приравниваются к контрактникам. Кроме того, почти всем террористам из БАРС обещали исключительно мирные должности типа грузчиков и водителей. Мол, за 2–3 месяца пребывания в Украине можно получить немалые по российским меркам деньги, после чего здоровым вернуться домой к семьям. Неудивительно, что отправлялись на войну резервисты с хорошим настроением и в ожидании решения своих финансовых проблем.

Однако на самом деле ситуация оказалась совсем не такой, как обещали захватчикам. Путинских карателей почти сразу перебрасывали в зону боевых действий на передний край. Без дополнительной подготовки и поддержки артиллерией или бронетехникой.

Прежде всего резервистов отправляли вместе с мобилизованными, а первые серьезные потери они понесли на Харьковщине, где должны сдерживать продвижение украинских защитников. И только тогда россияне из "БАРС" с удивлением для себя выяснили, что государство никак не собиралось о них заботиться.

Как оказалось, резервистов должны приписывать к тем или иным воинским частям, однако на самом деле этого командиры в большинстве своем не делали. Получая за них зарплаты, офицеры постоянно рассказывали недовольным "мобилизованным", что их вот-вот оформят юридически. Однако из-за того, что большинство наемников из "БАРС" находились на передовой, им было даже не до жалоб. Они просто пытались выжить, не могли сбежать с линии фронта из-за наличия заградотрядов и массово погибали. Некоторые резервисты за полгода своей службы не получили ни копейки выплат, но так и не проявили никакого неповиновения. В основном – из-за тотального страха перед командованием и абсолютного разрешения на мародерство. Им ведь так и говорили, что все задолженности по зарплате поступят позже, но благодаря "трофеям" можно обеспечить себя и свои семьи на всю жизнь.

Добровольцы поневоле

Понятно, что среди всех отрядов, созданных из резервистов, были и такие, где зарплаты на самом деле выдавали более или менее систематически и даже в почти полном объеме. Тем не менее, общее отношение к резервистам и выполнению ими задач по всей российской армии было совершенно одинаковым – как к "пушечному мясу". Конечно, при этом никаких социальных гарантий, о которых рассказывал Путин своему населению, для захватчиков вообще не существует.

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Большинство из раненых "БАРСовцев" не получили от российского правительства ни копейки, потому что юридически они числятся добровольцами, а значит, государство ничего им не компенсирует. То же касается и родственников погибших окупантов, но вдовам и матерям ликвидированных в Украине объясняют, что "Россия не может заплатить в этом случае", однако она якобы позаботилась обо всех другим способом – застраховала жизнь и здоровье резервистов в частных компаниях.

При этом, конечно, никакой страховки даже не было, а какие-либо обращения изувеченных резервистов или их родных заканчиваются только перенаправлением по разным инстанциям. Впрочем, поскольку с каждым днем количество присоединившихся к системе "БАРС" и до сих пор оставшихся живым стремительно уменьшается, то предъявлять претензий российскому руководству практически будет некому.