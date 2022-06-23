Проректор находится на подконтрольной Украине территории. Об этом сообщил ректор университета Александр Спиваковский на фейсбук-странице 23 июня.

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Максима Винника освободили из плена

Спиваковский говорит, что Максим Винник сам позвонил по телефону и рассказал, что находится в безопасности.

Проректор Херсонского государственного университета Максим Винник уже находится на подконтрольной Правительству территории Украины. Только что позвонил по телефону и сообщил, что с ним наконец-то все хорошо и он в безопасности!

– говорится в сообщении.

Ректор Херсонского вуза поблагодарил всех, кто занимался судьбой Максима Винника.

"Спасибо образовательному сообществу – преподавателям, сотрудникам, студентам нашего университета и других университетов страны и зарубежья… Спасибо Министерству образования и науки Украины, международным и государственным правозащитным институциям, правоохранительным органам, общественности, журналистам… Всем-всем!" – с радостью отмечает Александр Спиваковский.

Что известно о похищении проректора Херсонского университета

14 июня СМИ сообщили, что российские кафиры захватили главный корпус Херсонского университета. Потом они ворвались в общежитие, похитили проректора Максима Винника и увезли его в неизвестном направлении.

Как сообщили очевидцы, мужчину схватили вооруженные россияне, а схватить его приказала Татьяна Томилина. Она же руководила и захватом главного корпуса ХГУ. Томилина с 2014 года известна своими пророссийскими взглядами.

Последние новости из Херсона

Утром 23 июня Генштаб сообщил о том, что российские захватчики хотят штурмовать населенные пункты в Николаевской области, чтобы выйти на границы Херсона . Речь идет о направлениях Киселевка – Посад-Покровское и Александровка – Лупарево.

Украинские защитники решительно продвигаются в направлении Херсона. Однако любую информацию по этому поводу следует распространять очень осторожно, чтобы не навредить украинским защитникам. Заместительница Минобороны Анна Маляр говорит , что "информация об увольнении или потере населенного пункта, предоставленная до завершения операции, считается некорректной. Это вредит ВСУ". Официальные данные всегда докладывает Генштаб.

Обратите внимание – оперативная информация от Генштаба ВСУ о ситуации на фронте: видео