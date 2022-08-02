Для укрепления своих позиций в Херсонской области россияне активно перебрасывают все возможные резервные подразделения, усиливают давление на местных жителей и увеличивают количество патрулей. Кроме того, по данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, захватчики пытаются втянуть как можно больше гражданских людей в коллаборацию против Украины.

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После заявлений Ирины Верещук о том, что Киев должен усилить ответственность за получение российского паспорта, оккупанты стремительно ужесточили меры по принудительной раздаче "гражданства".

Всех предпринимателей переводят на российскую налоговую систему

Чтобы увеличить количество лиц, которых в кремле будут потом называть россиянами, захватчики пошли на достаточно простой, но, к сожалению, эффективный шаг.

Представители так называемых военных администраций распорядились до определенного срока запретить работу всех физических лиц-предпринимателей на подконтрольной россии части Херсонщины. За так называемый "переходный период" каждый бизнесмен, который хочет зарабатывать деньги, должен стать частным предпринимателем в россии. А сделать это без аусвайсов практически невозможно.

Поэтому фактически захватчики сделали так, чтобы отрезать бизнес от возможности заработка и заставить таким образом получить книжечку с двуглавым орлом.

Кроме того, оккупанты пытаются максимально ухудшить социальную ситуацию на подконтрольных им территориях. Чтобы у людей не было других шансов на выживание, кроме как получить помощь от россиян. При этом, конечно, вопросы раздачи гуманитарки или материальной поддержки будут обязательно подвязывать к наличию российского паспорта.

Информационный вакуум ухудшается, но оккупантам это не помогает

Также для угнетения морального положения всех, кто оказался в оккупации россияне постоянно продвигают пропагандистские нарративы. Чтобы люди не могли узнать правду, захватчики полностью заблокировали им доступ к сервисам YouTube и Google. Потому что создание информационного вакуума помогает оккупантам усиливать среди украинцев мнение о том, что деоккупация якобы невозможна.

Впрочем, постоянные попытки отрезать жителей Херсонщины от доступа к правде никак не влияют на настроения населения. Абсолютное большинство херсонцев ненавидит россиян и ожидает освобождения от них родного края.

Фактически захватчики не могут полноценно захватить ни Херсон, ни область. Потому что удерживать физический контроль над территорией им пока удается, но побороть разум людей ни одна пропаганда не способна.