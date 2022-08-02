Для укріплення своїх позицій на Херсонщині росіяни активно перекидають всі можливі резервні підрозділи, посилюють тиск на місцевих жителів та збільшують кількість патрулів. Крім того, за даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, загарбники намагаються втягнути якомога більше цивільних людей у колаборацію проти України.

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Після заяв Ірини Верещук про те, що Київ має посилити про відповідальність за отримання російського паспорта, окупанти стрімко посилили заходи з примусового роздавання "громадянства".

Всіх підприємців переводять на російську податкову систему

Щоб збільшити кількість осіб, яких у кремлі потім називатимуть росіянами, загарбники пішли на достатньо простий, але, на жаль, ефективний крок.

Представники так званих "військових адміністрацій" розпорядилися до певного терміну заборонити роботу всіх фізичних осіб-підприємців на підконтрольній росії частині Херсонщини. За так званий "перехідний період" кожен бізнесмен, який хоче заробляти гроші, має стати приватним підприємцем у росії. А зробити це без аусвайсів фактично неможливо.

То ж фактично загарбники зробили так, щоб відрізати бізнес від можливості заробітку та змусити в такий спосіб отримати книжечку з двоголовим орлом.

Крім того, окупанти намагаються максимально погіршити соціальну ситуацію на підконтрольних ним територіях. Аби люди не мали інших шансів на виживання, окрім як отримати допомогу від росіян. При цьому, звісно, питання роздачі гуманітарки чи матеріальної підтримки, обов'язково підв'язуватимуть до наявності російського паспорта.

Інформаційний вакуум погіршується, але окупантам це не допомагає

Також для пригнічення морального стану всіх, хто опинився в окупації, росіяни постійно просувають пропагандистські наративи. Аби люди не могли дізнатися правду, загарбники повністю заблокували їм доступ до сервісів YouTube та Google. Бо створення інформаційного вакууму допомагає окупантам посилювати серед українців думку про те, що деокупація буцімто неможлива.

Втім, постійні спроби відрізати мешканців Херсонщини від доступу до правди, ніяк не впливає на настрої населення. Абсолютна більшість херсонців ненавидить росіян та лише чекає на звільнення від них рідного краю.

Фактично загарбники не можуть повноцінно захопити ані Херсон, ані область. Бо утримувати фізичний контроль над територією їм поки що вдається, але побороти розум людей жодна пропаганда не здатна.