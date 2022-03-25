Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Верещук во время телемарафона отметила, что организовать централизованную эвакуацию из Черниговщины пока не удалось. В то же время гуманитарные грузы туда, к счастью, доходят, сообщает 24 канал.

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Также очень тяжелой остается ситуация в Харьковской области.

Со стороны Изюма вообще невозможно заехать, потому что перебили мост. Мы ездили в Изюм – Лозовую. Сейчас там невозможно использовать этот маршрут. Как мне сейчас сообщают, на завтра (26 марта – 24 канал) будет очень тяжело договориться о Харькове,

– говорится в сообщении.

Верещук также рассказала, что из Сумской области удалось уехать более 100 тысячам человек.

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