Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Верещук під час телемарафону зауважила, що організувати централізовану евакуацію з Чернігівщини наразі не вдалося. Водночас гуманітарні вантажі туди, на щастя, доходять, повідомляє 24 канал.

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Також дуже важкою залишається ситуація на Харківщині.

Зі сторони Ізюму взагалі неможливо заїхати, бо перебили міст. Ми їздили Ізюм – Лозова. Зараз там неможливо використати цей маршрут. Як мені зараз повідомляють, на завтра (26 березня – 24 канал) буде дуже важко домовитися про Харків,

– мовиться у повідомленні.

Верещук також розповіла, що з Сумської області вдалося виїхати понад 100 тисячам людей.

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