Россияне создают оборону для наступательной группировки
В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне перебрасывают дополнительные зенитные ракетные дивизионы "Тор". Цель оккупантов – создать противовоздушную оборону для наступательной группировки.
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По имеющейся информации, в целях организации системы противовоздушной обороны наступательной группировки, враг осуществляет переброску дополнительных зенитных ракетных дивизионов ЗРК "Тор" в Харьковскую область,
– говорится в сообщении Генштаба.
На границе с Харьковской областью враг развернул комплексы С-400 и С-300
В Генштабе ВСУ также информируют, что в приграничных с Украиной районах Белгородской области россияне развернуты зенитные ракетные дивизионы С-400 и С-300.
Как говорится в сообщении, российские военные развернули дивизионы для прикрытия основных пунктов управления и тыловых районов.
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