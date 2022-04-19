Росіяни створюють оборону для наступального угруповання
У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни перекидають додаткові зенітні ракетні дивізіони "Тор". Мета окупантів – створити протиповітряну оборону для наступального угруповання.
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За наявною інформацією, з метою організації системи протиповітряної оборони наступального угруповання, ворог здійснює перекидання додаткових зенітних ракетних дивізіонів ЗРК "Тор" до Харківської області,
– йдеться у повідомленні Генштабу.
На кордоні з Харківщиною ворог розгорнув комплекси С-400 та С-300
У Генштабі ЗСУ також інформують, що у прикордонних з Україною районах Бєлгородської області росіяни розгорнуто зенітні ракетні дивізіони С-400 та С-300.
Як ідеться у повідомленні, російські військові розгорнули дивізіони для прикриття основних пунктів управління і тилових районів.
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