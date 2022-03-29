Оккупанты перебросили в Энергодар боевиков Росгвардии и ФСБшников

Российские захватчики полным ходом занимаются оккупацией временно занятых ими городов. Особую активизацию работы в этом направлении фиксируют на Запорожье.

По данным источников 24 канала в разведке, российские террористы пытаются активно искать поддержку среди жителей Энергодара, чтобы хоть как-то установить контроль над городом и объяснить его оккупацию. Для этого захватчики выключали связь, захватывали местные редакции и перенастраивали телевизионное вещание.

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Кроме того, как и в других захваченных городах в Запорожской области, россияне начали распространять среди людей пропагандистские листовки с фейковой информацией.

Рассказывают о "борьбе с фашизмом"

Хотя захватчики и готовились к оккупации украинских городов, изучали социологию и разрабатывали отдельные методички, у них была крайне ошибочная информация о "ненависти людей к националистам".

Российские спецслужбы считали, что на востоке и на юге Украины люди якобы "не поддерживают фашистскую власть". Словом, захватчики сами верили в выдуманные ими же нарративы.

Так, после установления контроля над Энергодаром в город вошли так называемые команды зачистки из Росгвардии и ФСБ. Они занимаются задержанием проукраинских активистов, участников акций протестов и поиском ветеранов АТО / ООС.

Кроме того, террористы пытаются установить, кто из жителей Энергодара записывался в тероборону.

Местным жителям оккупанты объясняют, что Россия "не воюет против народа" и "занимается разоружением незаконных формирований". Также россияне несмотря на расстрелы гражданских, выстрелы из танков по АЭС, пытаются рассказывать о "братских народах".

Российские нелюди также призывают людей создать "народную милицию" и даже готовы платить предателям какие-то деньги.

Российские оккупанты пытаются рассказать жителям Энергодара о "бандеровцах" / Фото источников 24 канала

Полномасштабное российское вторжение с бомбардировками городов, больниц и гражданских объектов россияне пытаются подать как "самозащита" от созданных угроз. Но при этом нелюди рассказывают о том, что "игнорирование требований оккупантов" сочтут преступным. То есть фактически росгвардейцы и ФСБшники пытаются применять к украинцам свои законы и требования.

Россияне убивали гражданских, но говорят о братских народах / Фото источников 24 канала

Недовольны Майданом

Также Захватчики никак не объясняют отключение города от связи и телевизионного вещания и включение российской пропаганды. В листовках, которые распространяют по Энергодару, преступники признаются в том, что гражданские и руководство власти не понимают, почему в населенном пункте появилась российская власть. Объясняют свое присутствие террористы своими давними выдумками о "государственном перевороте в 2014 году" и о "невыполнении обязанностей Украины относительно войны на Донбассе".

Террористы не придумали никаких новых нарративов / Фото источников 24 канала