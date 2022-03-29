Он считает, что это говорит о том, что Россия передумала брать город, ведь здание ОГА – важный стратегический объект.

На тему В Николаеве оккупанты попали в кабинет Кима в здании ОВА

Если войска планируют оккупировать город, то им нужен пункт управления.

Это минимум означает, что оккупанты передумали наступать на Николаев. Почему? Потому что по классике, если ты собираешься что-нибудь захватывать, тебе нужен пункт управления областью, куда проведены все коммуникации, управление, связь. Короче, они поняли, что Николаев они х*р возьмут и решили передать мне привет, ну или нам всем,

– заявил Ким.

Глава ОВА Николаевщины добавил, что "привет получили, выводы сделали", поэтому будут реагировать соответственно.