Він вважає, що це свідчить про те, що Росія передумала брати місто, адже будівля ОДА – важливий стратегічний об'єкт.

До теми У Миколаєві окупанти влучили в кабінет Кіма у будівлі ОВА

Якщо війська планують окупувати місто, їм потрібен пункт керування.

Це мінімум означає, що окупанти передумали наступати на Миколаїв. Чому? Тому що в класиці, якщо ти збираєшся щось захоплювати, тобі потрібен пункт керування областю, куди проведені всі комунікації, управління, зв'язок. Коротше, вони зрозуміли, що Миколаїв вони х*р візьмуть і вирішили мені передати привіт, ну або нам всім,

– заявив Кім.

Очільник ОВА Миколаївщини додав, що "привіт отримали, висновки зробили", тож будуть реагувати відповідно.

Дивіться відеозвернення Віталія Кіма за 29 березня: