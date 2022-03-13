Как отметили в Генштабе Вооруженных Сил Украины, противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру для военных нужд.
Важно Россияне обстреляли международный центр миротворчества и безопасности на Львовщине
Там враг размещает подразделения и технику на объектах повышенной угрозы. Кроме того, террористы переодеваются в гражданскую одежду и форму Вооруженных Сил Украины. Они:
- стреляют в мирное население,
- проводят незаконные проверки личных вещей и обыски.
Всё это противоречит требованиям Международного гуманитарного права.
Враг продолжает размещать подразделения и технику на объектах повышенной опасности, производит обстрелы мирного населения, проводит незаконные проверки личных вещей среди местных жителей, переодевается в гражданскую одежду и форму ВС Украины,
– отметили в Генштабе ВСУ.
Интересно – Почему Запад так пассивен и что может заставить его помогать: смотрите видео