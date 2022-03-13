Як зазначили у Генштабі Збройних Сил України, противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру для військових потреб.
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Там ворог розміщує підрозділи і техніку на об'єктах підвищеної небезпеки. Крім того, терористи переодягаються в цивільний одяг та форму Збройних Сил України. Вони:
- стріляють у мирне населення,
- проводить незаконні перевірки особистих речей та обшуки.
Все це суперечить вимогам Міжнародного гуманітарного права.
Ворог продовжує розміщувати підрозділи і техніку на об’єктах підвищеної небезпеки, здійснює обстріли мирного населення, проводить незаконні перевірки особистих речей серед місцевих мешканців, перевдягається в цивільний одяг та форму ЗС України,
– наголосили у Генштабі ЗСУ.
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