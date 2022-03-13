Як зазначили у Генштабі Збройних Сил України, противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру для військових потреб.

Важливо Росіяни обстріляли Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині: випустили 8 ракет

Там ворог розміщує підрозділи і техніку на об'єктах підвищеної небезпеки. Крім того, терористи переодягаються в цивільний одяг та форму Збройних Сил України. Вони:

стріляють у мирне населення,

проводить незаконні перевірки особистих речей та обшуки.

Все це суперечить вимогам Міжнародного гуманітарного права.

Ворог продовжує розміщувати підрозділи і техніку на об’єктах підвищеної небезпеки, здійснює обстріли мирного населення, проводить незаконні перевірки особистих речей серед місцевих мешканців, перевдягається в цивільний одяг та форму ЗС України,

– наголосили у Генштабі ЗСУ.

Цікаво – Чому Захід такий пасивний і що може змусити його допомагати: дивіться відео