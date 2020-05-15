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Оккупанты планируют провокации на КПВВ на Донбассе: пострадать может мирное население

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КПВВ на Донбассе
КПВВ на Донбассе / Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий

Российские оккупационные администрации в Донецкой и Луганской областях затрудняют поставки гуманитарной помощи на временно оккупированных территориях. Но на этом они не останавливаются и хотят дестабилизировать работу КПВВ.

Украина никак не может согласовать с оккупантами открытия КПВВ в Золотом. Украинская сторона на своей части построила полностью весь блок КПВВ. Но оккупанты не сделали ничего. И даже не соблюдают режим тишины в этом районе. Об этом говорится в сообщении Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Кроме того, оккупанты планируют дестабилизировать работу уже имеющихся КПВВ. Сделают они это по указанию российских кураторов. По данным Минреинтеграции, на КПВВ устроят имитационные "акции протеста" и провокации.

"Целью этих провокаций будет дестабилизация работы в первую очередь КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое", через которые осуществляются поставки гуманитарной помощи. Ответственность за возможные последствия полностью ложится на руководителей оккупационной российской "власти", – отметили в Министерстве.

карта окупованих територій
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

Автор: Игорь Садженица
Теги: Реинтеграция Донбасса Война на Донбассе Новости Украины Новости политики
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