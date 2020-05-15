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Окупанти планують провокації на КПВВ на Донбасі: постраждати може мирне населення

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КПВВ на Донбасі
КПВВ на Донбасі / Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій

Російські окупаційні адміністрації в Донецькій та Луганській областях ускладнюють поставки гуманітарної допомоги на тимчасово окуповані території. Але на цьому вони не зупиняються, і хочуть дестабілізувати роботу КПВВ.

Україна ніяк не може погодити з окупантами відкриття КПВВ у Золотому. Українська сторона на своїй частині побудувала повністю весь блок КПВВ. Натомість окупанти не зробили нічого. І навіть не дотримуються режиму тиші в цьому районі. Про це йдеться в повідомленні Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Окрім того, окупанти планують дестабілізувати роботу вже наявних КПВВ. Зроблять вони це за вказівкою російських кураторів. За даними Мінреінтеграції, на КПВВ влаштують імітаційні "акції протесту" та провокації.

"Метою цих провокацій буде дестабілізація роботи у першу чергу КПВВ "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке", через які здійснюються поставки гуманітарної допомоги. Відповідальність за можливі наслідки повністю лягає на очільників окупаційної російської "влади", – відзначили в Міністерстві.

карта окупованих територій
Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Реінтеграція Донбасу Війна на Донбасі Новини України Новини політики
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