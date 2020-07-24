Архиепископ Симферопольский и Крымский Православной церкви Украины Климент получил постановление о сносе храма ПЦУ в Евпатории. Снести культовое здание нужно в пятидневный срок, а в случае невыполнения поставленных требований против Климента могут открыть уголовное производство.

Решение о сносе храма принял "крымский суд" ввиду якобы отсутствия у Климента доказательств законности использования земельного участка. О намерении оккупантов снести храм священнослужитель рассказал "Крым.Реалии".

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К тому же, неутешительную новость так называемая служба судебных приставов принесла в знаменательный для Климента день – 20-летие его хиротонии.

20 лет назад меня рукоположили в епископа и назначили управляющим Крымской епархии. В этот юбилейный день судебные приставы принесли мне предписание о сносе церкви в Евпатории,

– рассказал Климент.

Реакция омбудсмена

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова уже высказалась относительно такого намерения оккупантов. В телеграмм-канале Офиса омбудсмена заявили, что осуждают такие действия оккупационной власти, которые имеют целью запугивания прихожан ПЦУ в аннексированном Крыму.

Территория Крымского полуострова – это территория Украины, где действует украинское законодательство, и РФ не имеет права применять свое законодательство к гражданам Украины и их имуществу в Крыму, что прямо запрещено Женевской конвенцией,

- отметили в офисе омбудсмена.

Также в Офисе омбудсмена заявляют, что так называемые приговоры судов в Крыму и преследования по религиозным убеждениям представителей ПЦУ является нарушением статьи 9 Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует каждому право на свободу мысли, совести и религии.