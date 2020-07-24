Архієпископ Сімферопольський і Кримський Православної церкви України Климент отримав постанову про знесення храму ПЦУ в Євпаторії. Знести культову будівлю потрібно в п'ятиденний термін, а в разі невиконання поставлених вимог проти Климента можуть відкрити кримінальне провадження.

Рішення про знесення храму ухвалив "кримський суд" з огляду на нібито відсутність у Климента доказів законності використання земельної ділянки. Про намір окупантів знести храм священнослужитель розповів "Крим.Реалії".

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До того ж, невтішну новину так звана служба судових приставів принесла у знаменний для Климента день – 20-річчя його хіротонії.

20 років тому мене висвятили на єпископа і призначили керуючим Кримської єпархії. У цей ювілейний день судові пристави принесли мені припис про знесення церкви в Євпаторії,

– розповів Климент.

Реакція омбудсменки

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вже висловилася щодо такого наміру окупантів. У телеграм-каналі Офісу омбудсмена заявили, що засуджують такі дії окупаційної влади, які мають на меті залякування парафіян ПЦУ в анексованому Криму.

Територія Кримського півострова – це територія України, де діє українське законодавство, і РФ не має права застосовувати своє законодавство до громадян України та їхнього майна в Криму, що прямо заборонено Женевською конвенцією,

– наголосили в Офісі омбудсмена.

Також в Офісі омбудсмана заявляють, що вироки так званих судів у Криму і переслідування за релігійними переконаннями представників ПЦУ є порушенням статті 9 Європейської конвенції з прав людини, яка гарантує кожному право на свободу думки, совісті та релігії.