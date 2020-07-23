Через мілітаризацію Росією анексованого Криму у басейнах Чорного і Азовського морів продовжує зростати напруга. Ба більше, країна-агресор створює перешкоди вільному судноплавству в регіоні.

Російська агресія проти України залишається головною проблемою нашої національної та регіональної безпеки. Про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран, повідомляє "Крим.Реалії".

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Держави-учасниці ОБСЄ висловили стурбованість через проведення Росією 17 – 21 липня раптових масштабних військових навчань. А також наголосили, що підтримують територіальну цілісність і суверенітет України.

Зауважимо, що 17 грудня 2018 року через мілітаризацію Криму, Чорного й Азовського морів ухвалили Резолюцію Генеральної Асамблеєю ООН. Вона закликає Росію вивести свої війська з території Криму і засуджує зростаючу російську військову присутність у регіоні.

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