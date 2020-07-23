У Чорноморському регіоні зростає напруга через мілітаризацію Криму, – Міноборони
Через мілітаризацію Росією анексованого Криму у басейнах Чорного і Азовського морів продовжує зростати напруга. Ба більше, країна-агресор створює перешкоди вільному судноплавству в регіоні.
Російська агресія проти України залишається головною проблемою нашої національної та регіональної безпеки. Про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран, повідомляє "Крим.Реалії".
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Держави-учасниці ОБСЄ висловили стурбованість через проведення Росією 17 – 21 липня раптових масштабних військових навчань. А також наголосили, що підтримують територіальну цілісність і суверенітет України.
Зауважимо, що 17 грудня 2018 року через мілітаризацію Криму, Чорного й Азовського морів ухвалили Резолюцію Генеральної Асамблеєю ООН. Вона закликає Росію вивести свої війська з території Криму і засуджує зростаючу російську військову присутність у регіоні.
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Анексія Криму Росією: головне
- У лютому 2014 року у Криму з'являлися озброєні люди у формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради АРК, Ради міністрів АРК, а також низку інших стратегічних об'єктів.
- Російська влада спочатку відмовлялися визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав це.
- 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя пройшов невизнаний більшістю країн світу "референдум" про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
- Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про "приєднання" Криму до Росії.