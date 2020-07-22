У Криму місцеві "бізнесмени" продають мінеральну воду під виглядом українських брендів. Під етикетками "Моршинської" та "Поляни Квасової" пропонують продукцію, вироблену у Криму та Росії.

Кримські бізнесмени продають на півострові підроблену мінеральну воду, повідомляє Центр журналістських розслідувань.

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Підроблена "Моршинська"

У Криму продають воду, назва і дизайн етикетки якої запозичені в української торгової марки "Моршинська".

Що вказано на етикетці

Виробник – ТОВ "НІК".

Адреса – Бахчисарайський район, село Новеньке, вулиця Авдет, 96, приміщення 1, свердловина №98.

Замовник – ТОВ "Тіана", Сімферополь.

Що відомо про виробника "Моршинської"

Оригінальну "Моршинську" випускає Моршинський завод мінеральних вод "Оскар".

Адреса: місто Моршин, Львівська область.

Брендом володіє міжнародна група IDS Borjomi International.

У компанії запевнили, що кримський фальсифікат не має до них жодного стосунку. Крім того, 16 липня там подали заяву до Антимонопольного комітету та поліції. Також компанія готує заяву до суду щодо захисту прав ТМ "Моршинська" від незаконного використання.



Сфальсифікована "Моршинська" / Фото Центру журналістських розслідувань

Ще один фальсифікат – "Цілюща Поляна Квасова"

Що вказано на етикетці

Виробник – ТОВ "Джерела Кавказу", Росія, Ставропольський край, місто Лермонтов.

Замовник – та ж "Тіана", яка замовляло псевдо- "Моршинську" в ТОВ "НІК".

Хто виробляє оригінал

Завод "Свалявські мінеральні води" із Закарпаття.



Підроблена "Поляна Квасова" / Фото Центру журналістських розслідувань

Що відомо про фірму "НІК"? Її директором і співзасновником є Дмитро Володимирович Шинкаренко з Горлівки. Є прихильником "Новоросії". А на свята одягає синів у радянську солдатську форму.



Розслідування також показало, що Шинкаренко пов'язаний із керівництвом ТОВ "Медіагруп Ньюсфронт", яке виступає юридичною особою однойменного російського пропагандистського інформаційного агентства.

Нагадаємо, в окупованому Криму є проблеми з питною водою.

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