В Крыму местные "бизнесмены" продают минеральную воду под видом украинских брендов. Под этикетками "Моршинская" и "Поляна Квасова" предлагают продукцию, произведенную в Крыму и России.

Крымские бизнесмены продают на полуострове поддельную минеральную воду, сообщает Центр журналистских расследований.

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Поддельная "Моршинская"

В Крыму продают воду, название и дизайн этикетки которой заимствованы у украинской торговой марки "Моршинская".

Что указано на этикетке

Производитель – ООО "НИК".

Адрес – Бахчисарайский район, село Новенькое, улица Авдет, 96, помещение 1, скважина №98.

Заказчик – ООО "Тиана", Симферополь.

Что известно о производителе "Моршинская"

Оригинальную "Моршинская" выпускает Моршинский завод минеральных вод "Оскар".

Адрес: город Моршин, Львовская область.

Брендом владеет международная группа IDS Borjomi International.

В компании заверили, что крымский фальсификат не имеет к ним никакого отношения. Кроме того, 16 июля там подали заявление в Антимонопольный комитет и полицию. Также компания готовит заявление в суд по защите прав ТМ "Моршинская" от незаконного использования.

Сфальсифицировано "Моршинская" / Фото Центра журналистских расследований

Еще один фальсификат – "Целебная Поляна Квасова"

Что указано на этикетке

Производитель – ООО "Источники Кавказа", Россия, Ставропольский край, город Лермонтов.

Заказчик – та же "Тиана", которая заказывало псевдо-"Моршинскую" в ООО "НИК".

Кто производит оригинал

Завод "Свалявские минеральные воды" на Закарпатье.

Поддельная "Поляна Квасова" / Фото Центра журналистских расследований

Что известно о фирме "НИК"?

Ее директором и соучредителем является Дмитрий Владимирович Шинкаренко из Горловки. Является сторонником "Новороссии". А на праздники одевает сыновей в советскую солдатскую форму.



Расследование также показало, что Шинкаренко связан с руководством ООО "Медиагруп Ньюсфронт", которое выступает юридическим лицом одноименного российского пропагандистского информационного агентства.

Напомним, в оккупированном Крыму присутствуют проблемы с питьевой водой.

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