В оккупированном Крыму минералку маскируют под украинские бренды: фото фальсификата
В Крыму местные "бизнесмены" продают минеральную воду под видом украинских брендов. Под этикетками "Моршинская" и "Поляна Квасова" предлагают продукцию, произведенную в Крыму и России.
Крымские бизнесмены продают на полуострове поддельную минеральную воду, сообщает Центр журналистских расследований.
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Поддельная "Моршинская"
В Крыму продают воду, название и дизайн этикетки которой заимствованы у украинской торговой марки "Моршинская".
Что указано на этикетке
- Производитель – ООО "НИК".
- Адрес – Бахчисарайский район, село Новенькое, улица Авдет, 96, помещение 1, скважина №98.
- Заказчик – ООО "Тиана", Симферополь.
Что известно о производителе "Моршинская"
- Оригинальную "Моршинская" выпускает Моршинский завод минеральных вод "Оскар".
- Адрес: город Моршин, Львовская область.
- Брендом владеет международная группа IDS Borjomi International.
В компании заверили, что крымский фальсификат не имеет к ним никакого отношения. Кроме того, 16 июля там подали заявление в Антимонопольный комитет и полицию. Также компания готовит заявление в суд по защите прав ТМ "Моршинская" от незаконного использования.
Сфальсифицировано "Моршинская" / Фото Центра журналистских расследований
Еще один фальсификат – "Целебная Поляна Квасова"
Что указано на этикетке
- Производитель – ООО "Источники Кавказа", Россия, Ставропольский край, город Лермонтов.
- Заказчик – та же "Тиана", которая заказывало псевдо-"Моршинскую" в ООО "НИК".
Кто производит оригинал
Завод "Свалявские минеральные воды" на Закарпатье.
Поддельная "Поляна Квасова" / Фото Центра журналистских расследований
Что известно о фирме "НИК"?
Ее директором и соучредителем является Дмитрий Владимирович Шинкаренко из Горловки. Является сторонником "Новороссии". А на праздники одевает сыновей в советскую солдатскую форму.
Расследование также показало, что Шинкаренко связан с руководством ООО "Медиагруп Ньюсфронт", которое выступает юридическим лицом одноименного российского пропагандистского информационного агентства.
Напомним, в оккупированном Крыму присутствуют проблемы с питьевой водой.
К теме В оккупированном Крыму снова проблемы с водой: часть Симферополя без водоснабжения
Коротко о проблемах с водоснабжением в аннексированном Крыму
- 85% потребностей полуострова в пресной воде всегда обеспечивала материковая Украина через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма в 2014 году Украина водоснабжения прекратила.
- Летом 2020-го ситуация с водой стала ухудшаться из-за засухи.
- По состоянию на начало лета уровень наполнения водохранилищ естественного стока Крыма оказался более чем в два раза ниже, чем летом прошлого года.
- В Симферополе обмелело водохранилище, поэтому в город впервые в истории начали подавать артезианскую воду.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявили, что вопрос восстановления воды в Крым пока не рассматривают.
- Согласно нормам международного права Россия сама должна решать проблемы оккупированных территорий.