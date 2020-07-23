Из-за милитаризации Россией аннексированного Крыма в бассейнах Черного и Азовского морей продолжает расти напряжение. Более того, страна-агрессор создает препятствия свободному судоходству в регионе.

Российская агрессия против Украины остается главной проблемой нашей национальной и региональной безопасности. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, сообщает "Крым.Реалии".

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Государства-участники ОБСЕ выразили обеспокоенность проведением Россией 17 – 21 июля внезапных масштабных военных учений. А также отметили, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины.

Заметим, что 17 декабря 2018 года из-за милитаризации Крыма, Черного и Азовского морей приняли Резолюцию Генеральной Ассамблеей ООН. Она призывает Россию вывести свои войска с территории Крыма и осуждает растущее российское военное присутствие в регионе.

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Аннексия Крыма Россией: главное