В Черноморском регионе растет напряжение из-за милитаризации Крыма, – Минобороны
Из-за милитаризации Россией аннексированного Крыма в бассейнах Черного и Азовского морей продолжает расти напряжение. Более того, страна-агрессор создает препятствия свободному судоходству в регионе.
Российская агрессия против Украины остается главной проблемой нашей национальной и региональной безопасности. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, сообщает "Крым.Реалии".
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Государства-участники ОБСЕ выразили обеспокоенность проведением Россией 17 – 21 июля внезапных масштабных военных учений. А также отметили, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины.
Заметим, что 17 декабря 2018 года из-за милитаризации Крыма, Черного и Азовского морей приняли Резолюцию Генеральной Ассамблеей ООН. Она призывает Россию вывести свои войска с территории Крыма и осуждает растущее российское военное присутствие в регионе.
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Аннексия Крыма Россией: главное
- В феврале 2014 года возле Крыма появлялись вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые захватили здание Верховной Рады АРК, Совета министров АРК, а также ряд других стратегических объектов.
- Российские власти сначала отказывались признавать, что эти вооруженные люди являются военнослужащими российской армии. Позже президент России Владимир Путин признал это.
- 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный большинством стран мира "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.
- Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на "референдуме". Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.