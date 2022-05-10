Оккупанты планируют устроить провокации на объектах химической промышленности и обвинить ВСУ

Излюбленной формой ведения войны для россиян являются провокации. К этому они прибегают и воюя против Украины.

Россияне – это не та нация, которая готова брать на себя ответственность за свои поступки. Наоборот, довольно часто их руководство, а затем и подчиненные, прибегали к провокациям, чтобы впоследствии обвинить другую сторону в нарушениях.

Важно Россияне испытывают на украинцах оружие, находящееся в стадии разработки, – Маляр

Иногда это происходило случайно из-за традиционной русской халатности. Как в случае со сбитым малайзийским Boeing в 2014 году. Когда сначала оккупанты радовались, что сбили украинский самолет, а когда оказалось, что это пассажирский лайнер, то сразу решили перевести вину на украинцев. Поэтому с тех пор российские пропагандисты породили немалое количество фейков на этот счет.

Так было уже во время полномасштабного военного вторжения в 2022 году. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу Краматорска. Они уже готовы были радостно рапортовать о том, что "уничтожили множество украинских военных". Но оказалось, что в это время на вокзале находились только гражданские – мирные жители, ожидавшие эвакуации из города. Десятки из них погибли на месте, еще немало – в больницах от ран. В их числе и дети.

Возможность опасной диверсии

Но россияне часто любят прибегать и к диверсиям, чтобы уже заранее иметь возможность обвинить украинскую сторону. По данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, не исключается возможность проведения диверсий на объектах химической промышленности. Делается это для того, чтобы в дальнейшем обвинить подразделения ВСУ в этом. Это создаст очередную "картинку" для россиян, которую им покажут по телевизору. А также этим постараются "убеждать" и украинцев на уже оккупированных территориях, распространяя очередные выдумки о "зверствах киевского режима".

Российские оккупанты уже чуть не привели к экологической катастрофе в Рубежном. 5 апреля они впервые попали в цистерну с азотной кислотой. Произошел мощный взрыв. Азотная кислота достаточно опасна для человека. Так что местных жителей призывали оставаться в укрытиях. А 9 апреля оккупанты еще раз попали в цистерну с азотной кислотой.

Кроме того, сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на всей территории Украины.