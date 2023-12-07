Оккупанты почти 2 часа атаковали Одесщину: есть попадание и погибший

В ночь на 7 декабря россияне снова ударили по Украине "Шахедами". Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Одесской области.

Почти два часа оккупанты атаковали ударными беспилотниками по Измаильскому району Одесской области. О последствиях российской атаки рассказали в ОВА.

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Основное направление удара – припортовая инфраструктура

В 0:48 Воздушные силы сообщили, что "Шахеды" из Черного моря атакуют юг Одесщины. В 01:18 стало известно, что беспилотники двигаются в направлении Рени. Во время воздушной тревоги в области раздавались взрывы. В целом, угроза продолжалась до 02:32.

В ОВА рассказали, что силам ПВО удалось сбить подавляющее количество "Шахедов". Однако, к сожалению, не обошлось без попадания.

Оккупанты прицельно ударили именно по припортовой инфраструктуре Подунавья. Как следствие, повреждения получили складское помещение, элеватор и грузовик. Водитель одной из фур погиб. На месте произошел пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.

Сколько "Шахедов" силы ПВО ликвидировали во время ночной атаки

В Воздушных силах уточнили, что главными направлениями атаки "Шахедов" были Хмельнитчина и Одесщина. В Хмельницкой области – это Староконстантинов, где расположен военный аэродром, в Одесской области – это порт Рени.

В общей сложности Россия выпустила по Украине 18 ударных беспилотников. Все они летели с временно оккупированного полуострова (мыса Чауда). Силы ПВО уничтожили 15 ударных БПЛА противника.