Оккупанты похитили уже почти 2 тысячи украинских детей, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о депортации украинцев и незаконном похищении детей.

По его словам, сейчас пытаются выяснить точное количество депортированных украинцев.

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"Людей, которых Россия принудительно ежедневно вывозит на свою территорию, лишает документов, средств связи и распределяет по своим регионам. И даже еще потом пытается мобилизовать их в свою армию", – рассказал Владимир Зеленский.

Кроме того, Президент Украины сообщил, что оккупанты незаконно похищают детей. По его данным, уже более 2 тысяч.

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