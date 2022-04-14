Оккупанты полностью разгромили школу в Мариуполе, которую недавно капитально отремонтировали

Российские оккупанты разрушили мариупольскую школу №26. Учебное заведение только недавно отремонтировали.

После капитального ремонта школу №26 в Мариуполе открыли в прошлом году. Ее считали одним из лучших учебных заведений города и даже всей Украины.

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Как отметили в городском совете Мариуполя, именно так выглядит "русской мир": разрушенные школы, разбомбленные детские больницы, сожженные дотла дома, где еще до недавнего жили мирные люди.

Яркая, современная, теплая и дружеская, как и наш город до прихода русских оккупантов. Мариуполь раздражал рашистов, потому что наш город олицетворял развитие и комфорт. Этого нам не смогли простить оккупанты,

– написали в горсовете.

В Мариупольском городском совете опубликовали фото, как школа выглядела до прихода российских захватчиков. Современный яркий ремонт украшал здание школы и снаружи и внутри.

Как выглядела школа после открытия / Фото городского совета Мариуполя

Для сравнения, горсовет Мариуполя также продемонстрировал видео, оставшееся от недавно отремонтированной школы №26 после прихода иностранцев. На кадрах видны разбитые кабинеты, выбиты все окна и завалы мусора.

Но как свет побеждает темноту, так и Украина победит и выгонит русских оккупантов. А после победы начнем восстановление нашего родного Мариуполя,

– уверены в горсовете.

Что осталось от школы №26 в Мариуполе: смотрите видео

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