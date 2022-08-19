Новые данные о ситуации на фронте Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18:00 19 августа. Украинские защитники и защитницы уже 177 дней героически обороняют родную землю.

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Данные от Генштаба ВСУ

российские захватчики продолжают открывать огонь на Запорожском направлении. Враг бил из ствольной и реактивной артиллерии и танков. Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов:

  • Самойловка;
  • Гуляйполе;
  • Преображенка;
  • Малая Токмачка;
  • Полтавка;
  • Новоселка;
  • Темировка;
  • Новоандреевка.

россияне наносили авиаудары возле:

  • Щербаков;
  • Дорожнянки;
  • Новоселки.

На Южнобужском направлении оккупанты сосредоточили усилия, чтобы не допустить продвижения героев ВСУ. россияне открывали огонь вдоль всей линии столкновения.

Штурмовыми действиями предпринял попытку прорыва нашей обороны в районе населённого пункта Кирово. С результатами огневого поражения понес потери и хаотично отступил. С целью ведения воздушной разведки активно привлекал БПЛА,
– говорится в сообщении.

Украинские герои наносят врагу потери на всех направлениях.

Потери врага

По состоянию на 19 августа Генштаб ВСУ сообщил о 44 700 ликвидированных оккупантах. Также удалось уничтожить:

танков – 1899 (+10) единиц
боевых бронированных машин – 4195 (+16) единиц
артиллерийских систем – 1016 (+6) единиц
РСЗО – 266 (+1) единиц
средств ПВО – 141 (+5) единицу
самолетов – 234 единицы
вертолетов – 197 единиц
БПЛА оперативно-тактического уровня – 795 (+2) единиц
крылатых ракет – 190 единиц
кораблей/катеров – 15 единиц.

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