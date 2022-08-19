Новые данные о ситуации на фронте Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18:00 19 августа. Украинские защитники и защитницы уже 177 дней героически обороняют родную землю.
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Данные от Генштаба ВСУ
российские захватчики продолжают открывать огонь на Запорожском направлении. Враг бил из ствольной и реактивной артиллерии и танков. Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов:
- Самойловка;
- Гуляйполе;
- Преображенка;
- Малая Токмачка;
- Полтавка;
- Новоселка;
- Темировка;
- Новоандреевка.
россияне наносили авиаудары возле:
- Щербаков;
- Дорожнянки;
- Новоселки.
На Южнобужском направлении оккупанты сосредоточили усилия, чтобы не допустить продвижения героев ВСУ. россияне открывали огонь вдоль всей линии столкновения.
Штурмовыми действиями предпринял попытку прорыва нашей обороны в районе населённого пункта Кирово. С результатами огневого поражения понес потери и хаотично отступил. С целью ведения воздушной разведки активно привлекал БПЛА,
– говорится в сообщении.
Украинские герои наносят врагу потери на всех направлениях.
Потери врага
По состоянию на 19 августа Генштаб ВСУ сообщил о 44 700 ликвидированных оккупантах. Также удалось уничтожить:
танков – 1899 (+10) единиц
боевых бронированных машин – 4195 (+16) единиц
артиллерийских систем – 1016 (+6) единиц
РСЗО – 266 (+1) единиц
средств ПВО – 141 (+5) единицу
самолетов – 234 единицы
вертолетов – 197 единиц
БПЛА оперативно-тактического уровня – 795 (+2) единиц
крылатых ракет – 190 единиц
кораблей/катеров – 15 единиц.
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