Новые данные о ситуации на фронте Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18:00 19 августа. Украинские защитники и защитницы уже 177 дней героически обороняют родную землю.

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Данные от Генштаба ВСУ

российские захватчики продолжают открывать огонь на Запорожском направлении. Враг бил из ствольной и реактивной артиллерии и танков. Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов:

Самойловка;

Гуляйполе;

Преображенка;

Малая Токмачка;

Полтавка;

Новоселка;

Темировка;

Новоандреевка.

россияне наносили авиаудары возле:

Щербаков;

Дорожнянки;

Новоселки.

На Южнобужском направлении оккупанты сосредоточили усилия, чтобы не допустить продвижения героев ВСУ. россияне открывали огонь вдоль всей линии столкновения.

Штурмовыми действиями предпринял попытку прорыва нашей обороны в районе населённого пункта Кирово. С результатами огневого поражения понес потери и хаотично отступил. С целью ведения воздушной разведки активно привлекал БПЛА,

– говорится в сообщении.

Украинские герои наносят врагу потери на всех направлениях.

Потери врага

По состоянию на 19 августа Генштаб ВСУ сообщил о 44 700 ликвидированных оккупантах. Также удалось уничтожить:

танков – 1899 (+10) единиц

боевых бронированных машин – 4195 (+16) единиц

артиллерийских систем – 1016 (+6) единиц

РСЗО – 266 (+1) единиц

средств ПВО – 141 (+5) единицу

самолетов – 234 единицы

вертолетов – 197 единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня – 795 (+2) единиц

крылатых ракет – 190 единиц

кораблей/катеров – 15 единиц.

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