Нові дані про ситуацію на фронті Генштаб ЗСУ оновив станом на 18:00 19 серпня. Українські захисники та захисниці вже 177 днів героїчно обороняють рідну землю.

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Дані від Генштабу ЗСУ

російські загарбники продовжують відкривати вогонь на Запорізькому напрямку. Ворог гатив із ствольної та реактивної артилерії та танків. Окупанти обстріляли райони населених пунктів:

Самійлівка;

Гуляйполе;

Преображенка;

Мала Токмачка;

Полтавка;

Новосілка;

Темирівка;

Новоандріївка.

росіяни завдавали авіаударів біля:

Щербаків;

Дорожнянки;

Новосілки.

На Південнобузькому напрямку окупанти зосередили зусилля, аби не допустити просування героїв ЗСУ. росіяни відкривали вогонь вздовж всієї лінії зіткнення.

Штурмовими діями здійснив спробу прориву нашої оборони в районі населеного пункту Кірове. З результатами вогневого ураження зазнав втрат та хаотично відступив. З метою ведення повітряної розвідки активно залучав БпЛА,

– мовиться у повідомленні.

Українські герої завдають ворогу втрат на всіх напрямках.

Втрати ворога

Станом на 19 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про 44 700 ліквідованих окупантів. Також вдалося знищити:

танків – 1899 (+10) одиниць

бойових броньованих машин – 4195 (+16) одиниць

артилерійських систем – 1016 (+6) одиниць

РСЗВ – 266 (+1) одиниця

засобів ППО – 141 (+5) одиниця

літаків – 234 одиниці

гелікоптерів – 197 одиниць

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 795 (+2) одиниць

крилатих ракет – 190 одиниць

кораблів /катерів – 15 одиниць.

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