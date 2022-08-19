Станом на 177 день війни українські військові знищили загалом вже 44 700 окупантів. Генштаб попереджає, що дані неточні через інтенсивність бойових дій.
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Втрати ворога у техніці
За даними наших військових загарбники втратили ще й свою техніку. Зокрема:
- танків – 1899 (+10) одиниць
- бойових броньованих машин – 4195 (+16) одиниць
- артилерійських систем – 1016 (+6) одиниць
- РСЗВ – 266 (+1) одиниця
- засоби ППО – 141 (+5) одиниця
- літаків – 234 одиниці
- гелікоптерів – 197 одиниць
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 795 (+2) одиниць
- крилаті ракети – 190 одиниць
- кораблі /катери- 15 одиниць
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3130 (+69) одиниць
- спеціальна техніка – 94 (+1) одиниці.
У Генштабі повідомили, що найбільші втрати противник мав на Донецькому напрямку.