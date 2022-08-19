Станом на 177 день війни українські військові знищили загалом вже 44 700 окупантів. Генштаб попереджає, що дані неточні через інтенсивність бойових дій.

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Втрати ворога у техніці

За даними наших військових загарбники втратили ще й свою техніку. Зокрема:

танків – 1899 (+10) одиниць

бойових броньованих машин – 4195 (+16) одиниць

артилерійських систем – 1016 (+6) одиниць

РСЗВ – 266 (+1) одиниця

засоби ППО – 141 (+5) одиниця

літаків – 234 одиниці

гелікоптерів – 197 одиниць

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 795 (+2) одиниць

крилаті ракети – 190 одиниць

кораблі /катери- 15 одиниць

автомобільної техніки та автоцистерн – 3130 (+69) одиниць

спеціальна техніка – 94 (+1) одиниці.

У Генштабі повідомили, що найбільші втрати противник мав на Донецькому напрямку.