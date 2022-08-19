Станом на 177 день війни українські військові знищили загалом вже 44 700 окупантів. Генштаб попереджає, що дані неточні через інтенсивність бойових дій.

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Втрати ворога у техніці

За даними наших військових загарбники втратили ще й свою техніку. Зокрема:

  • танків – 1899 (+10) одиниць
  • бойових броньованих машин – 4195 (+16) одиниць
  • артилерійських систем – 1016 (+6) одиниць
  • РСЗВ – 266 (+1) одиниця
  • засоби ППО – 141 (+5) одиниця
  • літаків – 234 одиниці
  • гелікоптерів – 197 одиниць
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 795 (+2) одиниць
  • крилаті ракети – 190 одиниць
  • кораблі /катери- 15 одиниць
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3130 (+69) одиниць
  • спеціальна техніка – 94 (+1) одиниці.

У Генштабі повідомили, що найбільші втрати противник мав на Донецькому напрямку.