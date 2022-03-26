По его словам, будут перебрасывать войска даже из-под Киева, Харькова и Сум. Об этом Алексей Арестовый рассказал в программе Марка Фейгина, сообщает 24 канал.

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Советник главы ОП считает, что оккупанты попытаются на Донбассе сосредоточить основные усилия в течение 1 – 2 недель.

Резервы в России никак не набираются. По нашим данным, в одной из московских частей пытались снять Т-72 с хранения и обнаружили, что нет работающих танков,

– рассказал Арестович.

Как будут перемещать русские войска? На это Алексей Арестович ответил, что их будут перемещать через Россию или выведут под границу на нашей или российской территории и затем бросят на восток Украины. Это займет немного времени, вероятно, неделю.

К слову, советник главы Офиса Президента Алексей Арестович ранее заявил, что Россия в войне против Украины потерпела оперативные и стратегические поражения. На очереди тактическое поражение оккупантов.

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