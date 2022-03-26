За його словами, перекидатимуть війська навіть з-під Києва, Харкова і Сум тощо. Про це Олексій Арестовий розповів у програмі Марка Фейгіна, повідомляє 24 канал.

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Радник глави ОП вважає, що окупанти спробують на Донбасі зосередити основні зусилля протягом 1 – 2 тижнів.

Резерви в Росії ніяк не набираються. За нашими даними, в одній з московських частин намагалися зняти Т-72 зі зберігання і виявили, що немає танків, які працюють,

– розповів Арестович.

Як будуть переміщати російські війська? На це Олексій Арестович відповів, що їх будуть переміщати через Росію або виведуть аж під кордон на нашій або російській території і потім кинуть на схід України. Це займе трохи часу, ймовірно, тиждень.

До слова, радник глави Офісу Президента Олексій Арестович раніше заявив, що Росія у війні проти Україна зазнала оперативних і стратегічних поразок. На черзі тактична поразка окупантів.

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